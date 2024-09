Por que as queimadas na Amazônia ameaçam as exportações brasileiras

O fogo que segue devastando a Amazônia ameaça as exportações brasileiras para a União Europeia (UE) a partir de 2025. Uma regra aprovada em 2021 e promulgada no ano passado proíbe a importação de madeira, soja, carne bovina, cacau, café, óleo de palma, borracha e derivados com origem em países que tenham desmatado, ilegal ou até legalmente.