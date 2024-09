“Depois de forte queda, tivemos o melhor resultado da história”, diz presidente de indústria da Capital

Natalie Ardrizzo assumiu a presidência da Termolar no início de 2021, aos 32 anos. Formada em Administração pela ESPM, fez Gestão Financeira na Fundação Getulio Vargas e MBA em Administração pela Estação Business School. No mês passado, deixou sua marca na história da empresa de 66 anos, uma rara indústria no coração de Porto Alegre: o recorde máximo de volume de produção.