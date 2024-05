Na primeira disputa de chapas para a presidência da Federação das Indústrias do Estado (Fiergs) em 38 anos, o vencedor - por um voto - foi Claudio Bier, atual presidente do Sindicato das Indústrias de Máquinas Agrícolas (Simers). A posse será em julho, mas ainda não tem data marcada, disse Bier nessa rápida entrevista à coluna feita logo após o anúncio do resultado. O futuro dirigente confirmou a disposição de adotar um diretor-executivo para a entidade, para se dedicar a "questões mais políticas". A eleição teve de ser em formato virtual porque a sede da Fiergs ainda está alagada pela inundação.