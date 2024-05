Quando Jean Paul Prates foi indicado à presidência da Petrobras, mercado financeiro e especialistas no setor respiraram aliviados, como a coluna registrou. Por isso, não é surpreendente a reação do mercado à troca já anunciada de Prates por Magda Chambriard, ex-diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo (ANP) no governo Dilma.