No dia seguinte em que a decisão do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae) de indeferir a construção de um prédio de 45 andares no centro de Porto Alegre, a Melnick, responsável pelo projeto, afirmou que buscará "as alternativas e os ajustes necessários ao projeto" (leia a íntegra da nota no final do texto).