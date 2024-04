Neste ano, o Plano Real, que domou a hiperinflação no Brasil, faz 30 anos. Um de seus formuladores, o ex-presidente do Banco Central (BC), Gustavo Franco, está escrevendo um novo livro sobre essa experiência considerada por muitos como a mais importante reforma institucional no Brasil depois da Constituição. Em entrevista exclusiva à coluna, Gustavo elogiou o atual presidente do BC, Roberto Campos Neto, mas criticou sua tentativa de obter "autonomia orçamentária" para a instituição.