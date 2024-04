Em março, uma etapa importante de uma vitrine para a inovação gaúcha foi concluída: a via do "people moover" do aeroporto de Guarulhos, atualmente a maior porta de entrada de estrangeiros no Brasil. O que tem de gaúcho nisso? A tecnologia usada é a do aeromóvel, negligenciado por anos e ainda um tanto maltratado no Aeroporto Salgado Filho. Mas a versão que vai estrear ainda no primeiro semestre, conforme o CEO da Aerom Sistemas de Transporte, Marcus Coester, está totalmente atualizada tecnologicamente. E além da assinatura de uma das inovações gaúchas mais disruptivas - inventada pelo pai de Marcus, Oskar Coester -, leva a de várias empresas gaúchas, como Marcopolo, Randon, Metalwork e Pandroll.