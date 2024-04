O Fórum da Liberdade só começa formalmente na noite desta quinta-feira (5), mas o tradicional almoço que precede o evento teve como palestrante o ex-secretário do Tesouro e atual economista-chefe do banco BTG Pactual, Mansueto Almeida. Como a coluna já descreveu, ele conhece as manhas do mercado e os meandros do governo. Além disso, conhece a fundo a realidade do Rio Grande do Sul por ter se envolvido nas negociações para adesão do Estado ao Regime de Recuperação Fiscal (RFF). Em entrevista exclusiva à coluna, Mansueto disse que os Estados terão de fato de encarar um ajuste fiscal.