Apesar da expectativa positiva para fevereiro, especialmente em razão do Carnaval, 82% dos bares e restaurantes do Rio Grande do Sul não geraram lucros no mês. Conforme pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), 55% das empresa fecharam o período no prejuízo e 27% operaram com estabilidade. Apenas 18% obtiveram lucros.