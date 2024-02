Um trio de economistas muito conhecidos no mercado brasileiro estará reunido em um painel no Fórum da Liberdade 2024, que ocorre na PUCRS, em Porto Alegre, nos dias 4 e 5 de abril. Para debater reformas estruturais e produtividade no Brasil, Gustavo Franco, Zeina Latif e Marcos Lisboa estarão juntos no palco na quinta-feira (4).