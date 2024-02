Aplicativo de atendimento médico remoto desenvolvido no Rio Grande do Sul, o Olá Doutor, que tem sede em Caxias do Sul, teve aumento de 1.300% no número de consultas ao lngo de 2023. Em janeiro do ano passado, foram realizados cerca de 200 atendimentos pela plataforma, número que chegou a cerca de 2,8 mil em dezembro.