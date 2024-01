Na maior crise da história recente da Argentina até agora, entre 2001 2003, o país conviveu com 14 moedas alternativas além do peso e do dólar, das quais a mais famosa foi o patacón. Na crise atual, que o próprio presidente, Javier Milei, já avisou que vai piorar antes de melhorar, já surgiu a primeira - ao que se sabe - moeda alternativa versão 2024: El Chacho.