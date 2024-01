É possível que o dólar chegue a R$ 4,30 no final do ano, mas nesta terça-feira (16) engatou marcha rumo aos R$ 5 - fechou em R$ 4,925 , enquanto a bolsa cai cerca de 1,5% uma hora e perde o patamar de 130 mil pontos antes do encerramento, na movimentação mais forte do ano até agora.