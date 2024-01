O geólogo Juliano Kuchle é professor do Instituto de Geociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Kuchle também se graduou, especializou-se como geólogo do petróleo e concluiu mestrado e doutorado em Geociências na UFRGS. Na universidade federal gaúcha, o geólogo também desenvolveu um projeto de pesquisa específico na Bacia de Pelotas para a Agência Nacional do Petróleo (ANP). Nesta entrevista à coluna, Kuchle detalha aspectos que transformaram o mais recente leilão de áreas para exploração de petróleo em um marco histórico para o Estado e projeta as próximas etapas da exploração de petróleo no local.