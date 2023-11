Maior produtora de aço brasileira e uma das maiores do mundo, a Gerdau teve lucro líquido ajustado de R$ 1,6 bilhão no terceiro trimestre, o que representa queda de cerca de 47% em relação ao mesmo período no ano anterior, quando o resultado líquido havia sido de R$ 3 bilhões. Em relação ao período anterior, de R$ 2,1 bilhões na última linha do balanço, também houve redução.