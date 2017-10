Bom desempenho das vendas de modelos fabricados no Estado fez empresa planejar retorno do terceiro turno

A intenção de retomar o terceiro turno foi anunciada em setembro. A decisão se deve ao desempenho comercial dos modelos Onix e Prisma, produzidos no Estado, tanto no mercado interno quanto nas exportações a vizinhos.

O Onix é há três anos seguidos o carro mais vendido no país. Apenas em setembro foram 17,2 mil emplacamentos, número que quase supera a soma do segundo e terceiro colocados. O Prisma, quinto mais comercializado no mês passado, no acumulado do ano é o sexto.