Foi um trimestre de exceção até para a Renner, que vem se comportando com galhardia ao longo de toda a crise. No período entre janeiro e setembro, também houve melhora, que só pode ser caracterizada de "mais modesta" frente ao resultado da comparação entre os terceiros trimestres. Na base de comparação de nove meses frente a 2016, o aumento do lucro foi "só" de 23,3%. Conforme Laurence, a retomada da economia começa a dar sinais, como o maior fluxo nas lojas:

As vendas nas mesma lojas – sem contar a expansão da rede – cresceram 13,4% no trimestre passado e 9,5% no acumulado do ano, sempre em relação a iguais períodos de 2016. Uma das novas operações, relata Laurence, superou em muito a expectativa da Renner. Foi a do Uruguai, com a loja aberta na Avenida 18 de Julio no início de setembro. Até o final do ano, a rede inaugura mais duas unidades no país vizinho, e outra está prevista para 2018.