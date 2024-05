Por conta da falta de água, um casal, com uma menina de quatro anos, foi para a praia. Ao chegar lá, a pequena deu-se conta do silêncio. Não escutava o barulho dos helicópteros, nem das sirenes que ouvia em Porto Alegre. Espontaneamente, falou aos pais: “Acho que agora as pessoas pararam de morrer”. Como é de uma família com o hábito da conversa, foi possível dizer-lhe que os ruídos perturbadores, na verdade, eram de gente sendo salva.