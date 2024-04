Admiro professores que ultrapassam o conteúdo da sua matéria, para, nas entrelinhas, ensinar a levar a vida. São mestres que transmitem sua curiosidade, pois o prazer de aprender faz parte do prazer de viver. É uma sorte quando surge um professor com sólida formação e a generosidade em compartilhá-la. É o caso do meu mestre, hoje amigo, Luiz Osvaldo Leite.