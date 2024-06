Com tantos desfalques no setor de ataque do Inter, a tendência é de que Wanderson seja titular no time que enfrenta o Criciúma nesse domingo (30), pelo Brasileirão. Essa frase não faria muito sentido se fosse escrita no início de 2024, quando o camisa 11 era um dos melhores jogadores da equipe e peça-chave de Eduardo Coudet.