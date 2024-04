Não foi a primeira vez que Eduardo Coudet citou em uma entrevista pós-jogo que o Inter faz um ano de 2024 quase sem derrotas. O único tropeço foi para o Guarany de Bagé, com reservas, pelo Gauchão. Depois da vitória contra o Bahia, na estreia do Brasileirão, o treinador voltou a falar do assunto de forma impulsiva.