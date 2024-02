É difícil entender como um jogador com o currículo de João Pedro Galvão não consegue deslanchar em um clube grande com o Grêmio. O centroavante chegou como um jogador valorizado, vindo do futebol da Turquia e com experiência na seleção da Itália, contudo só encontrou até agora, em Porto Alegre, vaias e dificuldades para marcar gols.