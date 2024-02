O Inter iniciou o Gauchão com vitória, mas também com uma notícia bastante ruim. No intervalo da partida contra o Avenida, no Beira-Rio, o goleiro Ivan, que fazia sua estreia pelo clube, precisou ser substituído por conta de uma lesão, a qual se confirmou como ruptura no ligamento cruzado no joelho direito. Já sem Rochet, e com Keiller disponível para ser negociado, o time teve que lançar o garoto Anthoni. Neste cenário, como fica a situação para o restante do Gauchão?