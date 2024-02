A caminhada do Grêmio em busca do heptacampeonato estadual começou com tropeço em Caxias do Sul. O time de Renato Portaluppi perdeu, de virada, para o Caxias por 2 a 1 no Centenário. Resultado incomum para o Tricolor em estreias do Gauchão, porém não inédito.