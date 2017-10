De olho na semifinal da Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil, Renato Portaluppi preservará seus titulares e utilizará um time reserva para o jogo contra o Avaí neste domingo, válido pela 31ª rodada do Brasileirão . O retrospecto desta equipe no campeonato vem sendo muito fraco, e a ideia é tentar reverter tal condição.

As derrotas dos reservas vieram para Sport Recife (4 a 3 na Ilha do Retiro), Palmeiras (1 a 0 no Pacaembu e 3 a 1 na Arena) e Botafogo (1 a 0 no Nilton Santos). Não são levados em conta os jogos contra Chapecoense e Atlético-MG, nos quais muitos titulares foram a campo, configurando um time "misto".