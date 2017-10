Avaí e Grêmio se enfrentam, neste domingo (29), pela 31ª rodada do Brasileirão. Confira os detalhes da partida:

Domingo (29), às 19h, no Estádio Ressacada, em Florianópolis.

– O Avaí luta para evitar o rebaixamento. Em 16º lugar na tabela, o clube catarinense aposta nas boas atuações do atacante Júnior Dutra para tentar somar pontos contra o Grêmio.

– Preservando forças para a Libertadores, o Grêmio terá um time de reservas neste final de semana. O técnico Renato Portaluppi conta com Jael no comando do ataque para tentar vencer em Florianópolis.