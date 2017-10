A vitória do Grêmio por 3 a 0 sobre o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores demonstrou que o bom futebol do time de Renato voltou. Pois uma das qualidades deste Tricolor, elogiada inclusive por todos, é o poder ofensivo. Não é para menos. Fazia tempo que o clube não tinha uma temporada tão goleadora.

O Grêmio de 2017 já soma 105 gols em 66 partidas. Uma alta média de 1,6 gol por jogo. Somente o Flamengo (117 gols) balançou as redes mais vezes na temporada brasileira. Na terceira colocação da lista, aparece o Fluminense, com 104.

A última vez que o Grêmio marcou tantos gols foi em 2012. Naquele ano, Marcelo Moreno e Kléber Gladiador lideraram o time de Vanderlei Luxemburgo a esta marca. Foram 128 gols marcados em 75 jogos (média de 1,7). O boliviano balançou as redes 22 vezes na ocasião, terminando como artilheiro do time na temporada.

Atualmente Lucas Barrios é o goleador do Grêmio, com 18 gols marcados. Luan aparece logo atrás, com 16 gols. Pedro Rocha, que já deixou o clube, ainda ocupa o terceiro lugar, com onze.