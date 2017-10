Nesta quinta-feira (26), faz exatamente dois meses que o meia Rafael Carioca, cria da base do Grêmio e que estava no Atlético-MG, estreou com a camisa do seu novo clube, o Tigres. Na oportunidade, ainda desconhecido do torcedor mexicano, entrou no segundo tempo e ajudou o time a vencer o Lobos de la BUAP por 3 a 2. A equipe nem sequer figurava entre os cinco primeiros do Torneio Apertura. Hoje, o panorama mudou. Cada vez mais adaptado, o jogador é titular absoluto e o Tigres luta pela liderança do Torneio Apertura.