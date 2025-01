Só Renato não via o futebol de Monsalve no Grêmio

Monsalve "desfilou" em Novo Hamburgo. Valéria Possamai / Agência RBS

Uma das grandes virtudes do bom técnico é não brigar com o campo. Renato Portaluppi brigou muito no ano passado e a grande dúvida neste momento é: Quinteros vai fazer diferente? Miguel Monsalve é melhor que Franco Cristaldo e não é de hoje.

O jogo contra o Monsoon, com um time cheio de reservas, o colombiano desfilou em Novo Hamburgo, no Estádio do Vale. O passe para o início da construção do primeiro gol, marcado por Arezzo, é um primor.

O passe para o terceiro gol, marcado por André Felipe é outra obra de quem merece um lugar no time. Ele corre de cabeça erguida, suas passadas são largas e, diferente do concorrente Cristaldo, ele dribla os marcadores.

Se Quinteros discorda de Renato e pensa que é possível armar o time com dois meias, vai ter que arrumar um lugar para o colombiano. Mas se ele acha que o time só tem lugar para um camisa 10, aí Monsalve merece a vaga entre os onze que começam uma partida.

Cristaldo já teve duas chances no Gauchão. Jogou contra o Brasil e o Caxias e não empolgou. Cristaldo foi Cristaldo. Lento, pouco ajudou na marcação e não driblou para abrir espaço quebrando uma linha de defesa.

Se a escalação de reservas na terceira rodada era para descansar titulares e observar opções no elenco, um nome é o primeiro da lista de aprovados: Miguel Monsalve.

Agora tudo está nas mãos do novo chefe. Quinteros vai repetir Renato ou seu olhar está mais aguçado para ver o óbvio?