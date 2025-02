Veja quais foram os maiores acidentes aéreos dos últimos 12 meses

Mais de 440 pessoas morreram em razão de acidentes aéreos nos últimos 12 meses. Montagem sobre foto / YONHAP / Issa Tazhenbayev / AFP / NELSON ALMEIDA / AFP / Andrew Harnik / Getty Images via AFP

O acidente envolvendo um avião da Delta Airlines, que capotou, na última segunda-feira (17), ao pousar no aeroporto internacional Lester B. Pearson, de Toronto, no Canadá, deixou 18 pessoas feridas. Havia 80 a bordo, 76 passageiros e quatro tripulantes.

Aeronave capotou no Canadá. Redes Sicuaus / Reprodução

De fevereiro de 2024 a fevereiro deste ano, centenas de pessoas morreram em decorrência de acidentes aéreos. Os mais graves ocorreram na Ásia e na América.

2025

Janeiro

Área onde aeronave e helicóptero se chocaram fica perto da Casa Branca. ANDREW HARNIK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Um avião comercial e um helicóptero militar colidiram no ar em Washington, nos Estados Unidos. O acidente ocorreu nas proximidades do Rio Potomac, perto do Aeroporto Nacional Ronald Reagan, que fica a seis quilômetros da Casa Branca.

O jato comercial, Bombardier CRJ700, transportava 60 passageiros e quatro tripulantes; a aeronave operava um voo da American Airlines, que partiu do Kansas com destino a Washington.

2024

Dezembro

Aeronave explodiu ao bater no muro. - / YONHAP

Pelo menos 179 pessoas morreram em um acidente de avião na Coreia do Sul. Duas pessoas sobreviveram ao desastre, que é considerado o pior da aviação do país em décadas. Durante a aterrissagem, a aeronave saiu da pista, bateu contra um muro e explodiu.

Um avião Embraer E190AR da Azerbaijan Airlines caiu próximo a Aktau durante uma aterrissagem de emergência no dia 25 de dezembro. Das 67 pessoas a bordo, 38 morreram. A queda pode ter sido causada por um míssil, segundo relatos da imprensa.

Avião teria sido atingido por míssil. Issa Tazhenbayev / AFP

De acordo com a agência Euronews, fontes oficiais ligadas à investigação do desastre disseram que alguns dos passageiros que sobreviveram ao acidente com o E190 da Azerbaijan Airlines teriam ouvido uma explosão ao se aproximarem de Grozny, na região russa da Chechênia.

Agosto

O voo da Voepass, que decolou de Cascavel, no oeste do Paraná, caiu na cidade de Vinhedo, no interior paulista, causando a morte de 62 pessoas, sendo 58 passageiros e quatro tripulantes. O destino da aeronave era o aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. Ao menos quatro gaúchos morreram no acidente.

Queda da aeronave da Voepass pode ter sido causada em razão do gelo acumulado. NELSON ALMEIDA / AFP

O relatório preliminar da investigação do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) registra que "durante o voo em rota, após encontrar condições de formação de gelo, houve a perda de controle da aeronave seguida do impacto contra o solo". O órgão afirma que apresentou somente dados factuais, sem análise, e que ainda é cedo para dizer qual a principal hipótese para a causa do acidente, ou mesmo descartar qualquer possibilidade.

No avião havia dois pilotos e 17 passageiros a bordo, entre eles apenas uma mulher. RAKASH MATHEMA / AFP

No dia 31 de agosto, um helicóptero Mil Mi-8T caiu nas proximidades do vulcão Vachkazhets, em Kamchatka, na Rússia, devido a condições climáticas adversas. Todos os 22 ocupantes morreram no acidente. A aeronave tinha 19 turistas e três membros da tripulação a bordo.

Julho

Um avião doméstico caiu logo após ter decolado do aeroporto da capital do Nepal, matando 18 pessoas. O único sobrevivente, o piloto, foi levado para o Kathmandu Medical College Hospital.

A aeronave se dirigia para a cidade turística de Pokhara. A queda ocorreu na parte leste do aeroporto.

Janeiro