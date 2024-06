E daquele dezembro de 2002 já se vão quase 22 anos. Eu era redator da Rádio Gaúcha, repórter da querida TVCOM e trocava Porto Alegre por Florianópolis para ser repórter do esporte da RBS TV naquela terra linda. Foram dois anos e meio em Floripa vivendo como aquele centroavante na fase boa com tudo dando certo e veio o convite para trabalhar no grupo Globo, em São Paulo. Algumas vezes na vida, o "não" é uma opção inválida. Na ligação para minha saudosa mãe, depois de ouvir a novidade, sua frase nunca mais saiu da minha cabeça: "Fico muito feliz porque você está vencendo, mas é sempre mais longe da gente, né?".