Grêmio precisa homenagear o maior do século, que vai se despedir no domingo

Geromel está no Grêmio desde 2014. André Ávila / Agencia RBS

O Grêmio precisa preparar uma grande festa e oferecer ao torcedor uma promoção de ingressos para o jogo do próximo domingo (8), contra o Corinthians. Todos devem homenagear o maior jogador do século no Grêmio: Pedro Geromel.

Contratado em 2014, o zagueiro participou de conquistas memoráveis do clube. Foi capitão, formou uma dupla de zaga histórica com Kannemann e acumulou dezenas de jogos com atuações impecáveis.