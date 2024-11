Maior ídolo e um dos técnicos mais importantes da história do clube, Renato faz em 2024 um dos piores trabalhos entre todos os treinadores do Campeonato Brasileiro. Não há time, organização ou estratégia. Não há nada no emaranhado Grêmio deste ano e por isso o planejamento para 2025 precisa ser pensado com uma nova comissão técnica.