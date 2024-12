Os motivos para o torcedor do Inter lotar o Beira Rio na quarta-feira

Não, o Inter não será campeão brasileiro e o jogo contra o Botafogo perdeu o caráter decisivo que poderia ter . Ainda assim, sobram motivos para os colorados lotarem o Beira-Rio na quarta-feira (4) . O saldo do ano é ruim, outra vez sem títulos, mas a reversão de expectativa no Brasileirão atenua os fracassos da temporada.

A primeira razão é celebrar a vaga na Libertadores seis meses após uma enchente que alagou o estádio e o CT do clube. Naquela altura do campeonato era inimaginável alcançar a parte de cima da tabela , diante de tantas dificuldades físicas, técnicas e de logística nos jogos.

Evitar o titulo do Botafogo dentro do Beira-Rio é outra razão. Se repetir o nível de atuações dos últimos jogos, exceto o primeiro tempo contra o Flamengo, o Inter docilmente será derrotado pelo novo campeão da América. Se vencer, poderá buscar uma melhor posição na tabela e garantir maior premiação ao final do campeonato.