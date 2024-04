Se o diagnóstico do Inter é de que a eliminação para o Juventude passou pelo duelos no meio-campo, é esse o setor que requer uma reavaliação. Se o aspecto físico foi determinante, o olhar precisa ser ainda mais específico. Não se trata simplesmente de correr mais ou ter menos idade. Bruno Gomes, por exemplo, entrega mais vitalidade. Mas é Fernando, apesar dos 36 anos, quem tem as características de um primeiro volante. Ele é alto, é forte, tem imposição e ainda entrega bom passe no começo das jogadas.