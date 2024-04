Desde o sorteio que definiu os grupos da Copa Sul-Americana, a vida não foi muito agradável para o Real Tomayapo, adversário do Inter na quarta-feira (10). Os 30 mil colorados esperados no Beira-Rio para o jogo das 21h verão em campo um oponente eliminado no campeonato local e que em Porto Alegre disputará a sua primeira partida fora da Bolívia.