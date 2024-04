Adversário do Inter na próxima quarta-feira (10) pela Copa Sul-Americana, o Real Tomayapo venceu o Real Santa Cruz, por 2 a 1, neste domingo (7), em jogo da oitava - e última - rodada do Campeonato Boliviano. Os gols foram marcados por Tomianovic e Cuiza, ainda no primeiro tempo, enquanto Antelo descontou para o adversário na etapa complementar. O jogo foi disputado no Estádio IV Centenário, em Tarija.