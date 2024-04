Depois de empatar sem gols com o Belgrano, o Inter pôde observar nesta quinta-feira (4) os seus próximos adversários na primeira fase da Copa Sul-Americana. Na noite passada, o Delfín bateu o Real Tomayapo por 2 a 0, fora de casa, a assumiu a liderança do Grupo C. GZH aponta os destaques apresentados pelos próximos rivais colorados na competição