A janela de transferências no futebol brasileiro, que se encerra nesta quinta-feira (7), quebrou recordes. Pela primeira vez, ela superou a marca de R$ 1 bilhão em contratações. O que chama a atenção é que o número de jogadores negociados foi menor, mas todos com cifras que extrapolam a realidade. É um recado claro do quanto o futebol brasileiro está inflacionado e, ao mesmo tempo, disposto a gastar.