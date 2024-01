No Sala de Redação de terça-feira (2) debatemos o desafio de Grêmio e Inter em aumentar suas receitas para acompanhar os demais clubes do Brasil. O Flamengo acaba de anunciar o faturamento de R$ 225 milhões por ano com o uniforme. Para se ter ideia, o dinheiro com marcas no calção e camiseta do Flamengo representa quase metade do orçamento total da dupla Gre-Nal. O segundo do ranking é o Palmeiras. Outros clubes têm o aporte de SAF ou de marcas com maior alcance nacional, como o Corinthians, por exemplo.