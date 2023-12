A confirmação de Carlo Ancelotti no Real Madrid foi mais um triste capítulo da maior crise institucional da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Embora ele nunca tenha dito que viria ou sequer dado pistas, havia uma convicção por parte do então presidente da entidade. Ednaldo não mentiu, mas errou feio quando considerou isso. A Seleção Brasileira perdeu, agora de forma oficial, o plano A para a sequência do trabalho. Mas quem é a Seleção Brasileira afinal de contas? O técnico é interino, o presidente está afastado do cargo e não há um diretor para comandar os processos.