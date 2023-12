Diante do anúncio do Real Madrid de que renovou com Carlo Ancelotti até 30 de junho de 2026, volta a pairar a dúvida sobre o comando técnico da Seleção Brasileira. Com o nome pretendido fora da jogada e o atual treinador, Fernando Diniz, ainda com o status de interino, quem pode ser considerado para ocupar o cargo? Colunistas de GZH opinam.