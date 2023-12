Em meio a tantas especulações por reforços e negociações para a permanência de Renato Portaluppi, surge como prioridade no Grêmio a renovação do paraguaio Villasanti. Ninguém, depois de Suárez, jogou mais que ele na temporada. Eleito um dos melhores volantes do Brasileirão, Villasanti merece a valorização por tudo o que apresentou em 2023.