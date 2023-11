O Grêmio acreditou que poderia recuperar Luan. Não conseguiu. O camisa 7 não joga futebol há dois anos e não consegue "performar" há quase cinco. Não tinha como dar certo no seu retorno. Agora o clube pretende estender o contrato do jogador até o final do Gauchão do ano que vem. Pode ser um carinho, mas parece muito mais uma alternativa para um problema que o próprio Tricolor criou. Apostou no jogador e errou.