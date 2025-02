O promissor começo do Grêmio

O Grêmio patrolou o São Luiz na Arena na tarde de sábado (1). Sem dúvida, foi a melhor atuação do time de Gustavo Quinteros no Gauchão.

Mas o Tricolor, com muitas peças que já estavam na temporada passada, demonstra uma mecânica de jogo, mesmo com pouco tempo de trabalho. É visível, que a equipe está mais organizada. Mérito total do novo comando. O Grêmio fez o dever de casa no capricho.