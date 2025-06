A tarefa inegociável do Inter no Brasileirão

A rodada do Brasileirão fecha com o reencontro do Inter com Renato Portaluppi no Beira-Rio. O Colorado vai entrar em campo na noite do domingo (1º) conhecendo os outros resultados da rodada. Saberá se corre algum risco de entrar no Z-4. Fica de olho em Santos, Vitória, Fortaleza e Vasco. Todos terão jogos complicados.