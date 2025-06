Juventude e Grêmio buscam afirmação em baita confronto na Serra

Cristaldo deve estar entre os titulares para enfrentar o Juventude. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O time do Grêmio que venceu o Sportivo Luqueño, na última quinta-feira (29), sendo muito contestado será bem diferente para pegar o Juventude no Alfredo Jaconi. Os titulares preservados retornam. Em tese, o Tricolor tem condições de melhorar o desempenho. Falo assim, porque o Grêmio tem sido um grande ponto de interrogação na temporada. Inconfiável.

Se pegarmos os duelos com o Papo na temporada, a equipe gremista esteve melhor somente na partida de ida da semifinal do Gauchão. Na primeira fase, ainda sob comando de Gustavo Quinteros, levou 2 a 0 no Alfredo Jaconi. Na partida que valia a vaga na final do estadual, a classificação veio após um gol contestado nos acréscimos, que levou a decisão para os pênaltis.

Claro, que agora a situação é outra. O Papo também está muito pressionado por estar no Z-4. Precisa dar uma resposta ao seu torcedor. É a chance da revanche pela eliminação no Gauchão. O técnico Cláudio Tencate ainda está começando um trabalho. A certeza é que Juventude e Grêmio tem todos os ingredientes para um confronto quente no frio da Serra.