Vice-presidente do Grêmio projeta estreia de novo patrocínio máster no Gre-Nal 

O Grêmio pode estrear o novo patrocinador máster da camisa no Gre-Nal, agendado para o próximo sábado (8), na Arena, pela sexta rodada do Gauchão . A projeção foi feita pelo vice-presidente Eduardo Magrisso, em entrevista concedida ao programa Domingo Esporte Show, da Rádio Gaúcha .

— A gente não pode abrir muito estas questões estratégicas e negociais, mas o Grêmio tem um espaço importante na camiseta graças a esta parceria com o Banrisul e, certamente, vai e está fazendo a melhor negociação possível. O entendimento é que o quanto antes isso deva estar resolvido. Até porque não tem como deixar uma propriedade tão importante, como o principal espaço na camiseta, vago por muito tempo. Então, acredito que, ao longo da próxima semana, este assunto esteja resolvido e a gente já tenha um novo patrocinador no jogo de sábado — disse o dirigente gremista.

Conforme antecipou Zero Hora , a dupla Gre-Nal tem negociações avançadas com uma casa de apostas esportivas , que injetaria cerca de R$ 50 milhões por temporada nos clubes.

O acerto implicaria na mudança da logomarca do Banrisul, que deixaria a frente do uniforme para a parte de trás, reduzindo também de R$ 30 milhões para R$ 18 milhões o valor investido em publicidade.

Esta segunda parte do acordo já foi concluída, mas, ainda assim, a marca do banco continuou estampada no mesmo local nas quatro rodadas iniciais do campeonato estadual. Ou seja, a última aparição deve ocorrer contra o Juventude, na próxima quarta-feira (5), em Caxias do Sul.