O responsável pelo melhor momento do Inter na temporada

Não há discussão. O Inter subiu de patamar após a chegada de Roger Machado. Mudou da água para o vinho. É ele o principal responsável pelo momento positivo do time. O Colorado chegou a 11 jogos de invencibilidade. A briga por uma vaga direta na Libertadores em 2025 é uma realidade.



Inevitável comparar o atual trabalho com o de Eduardo Coudet. A ótima atuação de Bernabei contra o Atletico-MG, que sequer tinha chances de atuar com o técnico anterior, escancara a diferença entre os treinadores.