Somar é o verbo que o Grêmio precisa conjugar no Brasileirão

A sequência de partidas do Grêmio no retorno do Brasileirão é bastante complicada. Somar pontos é a palavra de ordem na Arena. Mesmo que não esteja no melhor momento, o Bragantino é forte jogando em casa. Derrotou o Bahia na última rodada. Ocupa a 11ª colocação com 30 pontos.



Na sequência, o Tricolor recebe o Flamengo. Apesar de ainda estar na Libertadores e Copa do Brasil e com uma série de desfalques por lesão, o time de Tite sempre é uma pedreira.